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В Министерстве транспорта Армении обсудили предложения инициативы «Правый руль»


В Министерстве транспорта, связи и информационных технологий Армении 26-го декабря обсудили предложения инициативы «Правый руль», представленные ею в связи с решением правительства Армении ввести запрет на импорт и эксплуатацию праворульных автомобилей.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, члены инициативы «Правый руль» представили свои предложения в письменном виде, подчеркнув, что принципиальные разногласия связаны с запретом на регистрацию праворульных автомобилей.

В ходе встречи были даны разъяснения по поднятым вопросам. Далее поднятые вопросы будут обсуждены с участием заинтересованных ведомств и членов инициативы «Правый руль».


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