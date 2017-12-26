Утверждены бюджет и программа развития города Ереван на 2018 год

В ходе 4-го заседания 2-ой сессии Совета старейшин Еревана, которое вел мэр Тарон Маргарян, члены Совета обсудили и утвердили бюджет города Ереван на 2018 год.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, заместитель мэра Ваге Никоян, представляя проект решения отметил, что при составлении бюджета на 2018 год был принят во внимание тот факт, что следующий год является первым годом пятилетней программы развития города Ереван и приоритетными будут программы, направленные на пропорциональное и устойчивое развитие столицы, формирование благоустроенной, удобной и доступной среды.

Согласно бюджету на 2018 год доходы прогнозируются в размере 80 млрд 189 млн 969 тысяч драм. Объем расходов запланирован в объеме 80 млрд 237 млн 969 тысяч драм, 99% из которого приходится на долю административного бюджета. Более 38.3% расходов бюджета пойдет на финансирование социальной сферы.

Совет старейшин Еревана обсудил и утвердил также программу развития города Ереван на 2018 год, которая как отметил заместитель мэра Ваге Никоян, была составлена учитывая приоритеты и существующие задачи пятилетней программы развития на 2018-2022гг.

В программе особое значение придаётся обеспечению благоустроенной и удобной среды в столице как для жителей Еревана, так и гостей столицы, в частности созданию зон отдыха, увеличению зелёных территорий, благоустройству зданий и дворовых территорий, внешнему оформлению в соответствии с современными стандартами, обеспечению удобного и безопасного передвижения. Было отмечено, что в 2018 году будут продолжены и завершены уже начатые работы, а также будут реализованы новые и перспективные программы.