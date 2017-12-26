ЦБ оставил неизменной ставку рефинансирования на уровне 6%

На заседании Совета Центрального банка, состоявшегося 26-го декабря 2017 года, было принято решение сохранить ставку рефинансирования на уровне 6,0%.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЦБ Армении, в ноябре 2017 года была зарегистрирована 2% инфляция против 1,0% инфляции в том же месяце прошлого года. В результате 12-месячная инфляция составила 2,2% на конец месяца. Прогнозируется, что к концу года инфляция будет находиться в допустимом диапазоне колебаний.

Во внешнем секторе развития в основном совпали с прогнозами ЦБ: продолжилась тенденция улучшения роста мировой экономики, а на международных товарных рынках сохранились инфляционные явления.