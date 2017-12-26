Инвестиции в аэропорту «Ширак» превысили 840 млн драмов

Инвестиции в аэропорту «Ширак» в 2017 году превысили 840 млн драмов. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник Главного управления гражданской авиации при правительстве Республики Армения Сергей Аветисян.

«Инвестиции в модернизацию гюмрийского аэропорта «Ширак» в 2017 году составили 840 млн драмов. соответствующие договора уже заключены с подрядчиками, ряд работ уже выполнен. В частности, во всех комплексах аэропорта установлены новые стекла, вмонтированы котельная и система отопления»,- сказал начальник Главного управления гражданской авиации при правительстве Республики Армения Сергей Аветисян.

По его словам, в наступающем году ожидается рост пассажиропотока через гюмрийский аэропорт, и в связи с этим предусматриваются строительные работы по расширению и обновлению залов прибытия и отбытия.