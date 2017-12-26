В новогодние праздники на сторожевых заставах ЮВО В Армении организуют празничные столы

На сторожевых заставах российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении завершились мероприятия по их подготовке к зимнему периоду и длительным новогодним праздникам.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в течение месяца на каждую заставу было завезено более 2,5 кубов сухих дров, оборудованы дополнительными станциями электрического питания, пунктами обогрева личного состава, установлены душевые кабины и стиральные машины. Продовольственными и горюче-смазочными материалами сторожевые заставы укомплектованы на 70 процентов. В ближайшее время будет проведена доставка продуктов питания для организации праздничных столов для военнослужащих, выполняющих задачи по боевому дежурству вне пунктов постоянной дислокации.

В преддверии начала праздников на сторожевых заставах российского соединения в Закавказье проведены тренировки по отражению действий диверсионных разведывательных групп условного противника с привлечением вооружения, военной техники, средств связи и разведки.