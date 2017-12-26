Как фото принцев поможет матери-одиночке оплатить образование дочери

Эта фотография членов королевской семьи попала во многие издания и смело может считаться самым растиражированным снимком рождественского дня, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Автор фото, которому позавидует любой профессиональный фотограф, - 39-летняя жительница графства Норфолк Карен Анвил, которая надеется на вырученные за снимок деньги оплатить университет своей дочери.

Карен рассказала, что ее 17-летняя дочь Рейчел однажды выразила желание в Рождество съездить в церковь Марии Магдалены в личном поместье королевы в Сандрингеме и посмотреть на королевскую семью, которая традиционно приезжает туда на праздничную службу.

В этом году Карен выполнила просьбу дочери и неожиданно для себя оказалась в центре внимания ведущих мировых средств массовой информации.

Сначала она разместила снимок у себя в "Твиттере", и он быстро набрал четыре тысячи лайков. Затем на протяжении нескольких часов ей звонили из различных изданий с просьбой разрешить опубликовать фотографию.

"Сначала я говорила: конечно, берите. Я не разбираюсь в тонкостях", - рассказала Карен.

Но вскоре, по ее словам, пользователи "Твиттера" подсказали ей, что она должна заявить свои авторские права на снимок и брать плату за его использование.

"Я не люблю играть на том, что я мать-одиночка, но это действительно так. Я работаю на двух работах и горжусь этим. И если мне выпала возможность отложить деньги на обучение дочери в университете - это же потрясающе", - говорит Карен Анвил.

Многие спрашивают Карен, как же ей удалось заставить герцогиню Кембриджскую и принца Гарри посмотреть в камеру?

"Я по натуре хохотушка, а тут я к тому же была вместе с дочкой, эмоции просто переполняли. Я прокричала им "с Рождеством". Вела себя очень шумно - как дурочка. Так ведут себя девочки-фанатки. Зато они посмотрели в мою сторону", - рассказала женщина.