Мэрии Еревана присвоен сертификат соответствия требованиям международного стандарта системы управления ISO 9001:2015
15:26, 26 Декабрь, 2017
Мэрия Еревана удостоилась сертификата соответствия международного стандарта ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования» со стороны престижной международной организации «Top Ten Award».Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, сертификат мэру Еревана Тарону Маргаряну вручил председатель комиссии Совета старейшин по правовым вопросам, директор ЗАО «Национальный институт стандартов» Енок Азарян до начала рассмотрения вопросов повестки дня заседания Совета старейшин Еревана. По словам Енока Азаряна, сертификат соответствия требованиям международного стандарта системы управления ISO 9001:2015 присвоен по результатам проведенного в мэрии Еревана аудита на соответствие требованиям стандарта ISO 9001. Стоит отметить, что в 2014 году мэрии Еревана был присвоен сертификат соответствия требованиям международного стандарта системы управления ISO 9001:2008. Директор ЗАО «Национальный институт стандартов» также сообщил, что развитые страны и города мира стремятся к тому, чтобы их экономика и системы управления соответствовали международному стандарту ISO 9001, поскольку именно он определяет механизмы и принципы наиболее эффективной организации деятельности.
Выразив благодарность престижной международной организации за высокую оценку, мэр Тарон Маргарян подчеркнул, что присвоение сертификата ISO 9001:2015 мэрии Еревана является результатом последовательной работы аппарата мэрии с 2013 по 2017 годы в направлении внедрения систем управления.
Мэр также отметил, что соответствие системы управления требованиям ISO 9001 делает город более привлекательным с инвестиционной точки зрения, позволяет эффективно реагировать на проблемы столицы, а также оперативно и адресно решать проблемы граждан.