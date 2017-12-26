Менагаришвили: визит Саргсяна носит важное политическое значение

Несмотря на то, что президент Армении Серж Саргсян не впервые посещает Грузию, каждый такой визит имеет важное политическое значение, как передает Арменпресс, об этом сказал бывший министр иностранных дел Грузии Ираклий Менагаришвили в интервью Sputnik Грузия.

"Этот визит элемент той системы взаимоотношений, которые выстроены у нас уже пару десятков лет с обоими нашими закавказскими соседями. Включают они и регулярные посещения на высшем уровне столиц друг друга. Несмотря на то, что это не первый визит президента Армении в Грузию, каждый такой приезд, безусловно, имеет важное значение уже чисто политически", — сказал Менагаришвили.