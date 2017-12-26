Песков: Москва готова быть посредником между США и КНДР

Москва готова выступать посредником между США и КНДР, но для этого нужно согласие противоборствующих сторон, как передает Арменпресс, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Речь идет о готовности России при необходимости и при желании двух сторон, - сказал он. - Стать посредником между двумя сторонами только по своей воле невозможно, для этого требуется воля двух сторон. Поскольку обмен конфронтационной риторикой ведется именно между Пхеньяном и Вашингтоном, то, соответственно, эта готовность России весьма очевидна для того, чтобы открыть путь для деэскалации напряженности".





