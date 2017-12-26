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Россия начала формировать постоянную группировку в Тартусе и Хмеймиме


Постоянную группировку российских военнослужащих начали формировать в пункте материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и на авиабазе Хмеймим, как передает Арменпресс, об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.

"На прошлой неделе Верховный главнокомандующий утвердил структуру и штат основных пунктов базирования в Тартусе и Хмеймиме. Мы приступили к формированию постоянной группировки там", - заявил Шойгу. Он также выразил благодарность парламенту за ратификацию соглашений.





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