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Грузоперевозки через аэропорт «Звартноц» превысили 20.000 тонн


Грузоперевозки через аэропорт «Звартноц» за январь-ноябрь  2017 года составили 20.573 тонны, превысив аналогичный показатель 2016 года на 29,8%. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник Главного управления гражданской авиации при Правительстве Республики Армения Сергей Аветисян.

«В 2017 году зрегистрирован рост объема грузоперевозок. Грузоперевозки через аэропорт «Звартноц» за январь-ноябрь  2017 года составили 20.573 тонны»,- сказал начальник Главного управления гражданской авиации при Правительстве Республики Армения Сергей Аветисян.


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