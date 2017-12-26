Грузоперевозки через аэропорт «Звартноц» превысили 20.000 тонн

Грузоперевозки через аэропорт «Звартноц» за январь-ноябрь 2017 года составили 20.573 тонны, превысив аналогичный показатель 2016 года на 29,8%. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник Главного управления гражданской авиации при Правительстве Республики Армения Сергей Аветисян.

«В 2017 году зрегистрирован рост объема грузоперевозок. Грузоперевозки через аэропорт «Звартноц» за январь-ноябрь 2017 года составили 20.573 тонны»,- сказал начальник Главного управления гражданской авиации при Правительстве Республики Армения Сергей Аветисян.