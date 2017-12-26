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В Челябинске 65 внедорожников выстроились в фигуру елки


Автомобильный клуб Челябинска "Off Road" по-своему готовится к Новому году. 65 внедорожников выстроились в многометровую фигуру елки, передает Арменпресс.

Больше того, водители даже смогли синхронно включить "гирлянды" из огней ближнего света и стоп-сигналов.

Руководитель клуба и один из организаторов акции Сергей Журманов рассказал, что по задумке машин должно было 74 - такой номер у Челябинского региона. Однако не все водители дождались начала акции.

 




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