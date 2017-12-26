В двух аэропортах Армении был совершено 10.752 взлетoв и посадок

В двух аэропортах Армении был совершено 10.752 взлетов и посадок, что на 18,2% превышает показатель 2016 года. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник Главного управления гражданской авиации при Правительстве Республики Армения Сергей Аветисян.

«С начала года в двух аэропортах Армении был совершено 10.752 взлетов и посадок, что на 18,2% превышает показатель 2016 года. Резкий рост зафиксирован по транзитным полетам», - сказал Аветисян.

По его словам, по положению на 25 декабря по воздушным трассам республики совершенно 53270 полетов, что на 39,9% больше показателя прошлого года.

«С декабря 2017 года в Армении действует «Концепция свободы воздушного пространства», дающая право авиакомпаниям входить в воздушное пространство страны и выходить с любой установленной точки, а также выполнять рейсы по любому выбранному маршруту. Это даст возможность авиакомпаниям сократить время рейсов и затраты на топливо»,- сказал начальник Главного управления гражданской авиации при Правительстве Республики Армения Сергей Аветисян.