Политические дискуссии не должны мешать экономическим процессам: Арам Сафарян

Для Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уходящий 2017 год был позитивным.Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал руководитель исследовательско-аналитической общественной организации «Интеграция и развитие», координатор Евразийского экспертного клуба Арам Сафарян. По его словам, это констатируют и страны-члены ЕАЭС в своих заявлениях.

« «Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян также заявил, что 2017 год был чрезвычайно успешным, стало возможным, наконец, пресечь спад во всех сферах. Это дает основание говорить, что ближайшие 2 года для ЕАЭС могут стать периодом скачкообразного развития», – сказал руководитель исследовательско-аналитической общественной организации «Интеграция и развитие», координатор Евразийского экспертного клуба Арам Сафарян. Арам Сафарян напомнил также сделанное еще в 2016 году заявление президента Армении Сержа Саргсяна о том, что для серьезных экономических успехов нам необходим 7-процентный экономический рост.

«Это неслучайная цифра. Именно рост на уровне 7% обеспечит Армении развитие, повышение зарплат. Для этого нам необходимо сохранять этот показатель роста в течение нескольких лет. Армянские экономисты, изучив имеющиеся ресурсы, полагают, что наблюдающиеся в этом году тенденции оздоровления могут продолжиться и в 2018 году. Что касается экспертов ЕАЭС, по их мнению, развитию армянской экономики в значительной степени поспособствуют экспорт готовой продукции и развитие ряда отраслей промышленности», – сказал руководитель исследовательско-аналитической общественной организации «Интеграция и развитие», координатор Евразийского экспертного клуба Арам Сафарян.

Арам Сафарян одновременно отметил важность политической стабильности в стране, отметив, что политические дискуссии не должны мешать экономическим процессам.

«В наступающем году в Армении ожидается ряд важных событий. Они должны быть грамотно использованы для повышения международного имиджа Армении», – сказал руководитель исследовательско-аналитической общественной организации «Интеграция и развитие», координатор Евразийского экспертного клуба Арам Сафарян.