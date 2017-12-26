В Гюмри зарегистрирован случай поножовщины: две женщины доставлены в больницу

В отделении полиции Муша в Гюмри 25-го декабря было получено сообщение из больницы о том, что к ним обратились Х.Г., 1971г.р., с диагнозом «колото-резаное ранение передней левой части брюшной стенки» и Г.Ц., 1980 г.р., с диагнозом «колото-резаное ранение передней правой части брюшной стенки».

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, упомянутая Г.Ц. сделала заявление о том, что в тот же день, около 20.00, в одной из квартир по адресу ул,Вазгена Саргсяна 6, во время ссоры, Гагик К., 1983 г.р., нанес им ножевые ранения, затем сбросил Х.Г. с лестницы в подъезде.

В тот же день, в районе 23.00, сотрудники полиции задержали Гагика К. в упомянутом доме. Орудие преступления было изъято.

Назначены экспертизы, ведется расследование.