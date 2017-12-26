Раисе Мкртчян и группе других деятелей будут предоставлены квартиры





Другим решением Совета старейшин Еревана квартира с правом на безвозмездное пользование будет предоставлена ведущей солистке Национального академического театра оперы и балета Армении имени Ал. Спендиаряна, заслуженной артистка РА Сюзанне Пирумян.

Проекты решений о предоставлении квартир с правом на безвозмездное пользование заместителю концертмейстера группы фаготистов Государственного филармонического оркестра Армении Андранику Кочаряну и концертмейстеру группы струнных инструментов оркестра Араму Асатряну также были обсуждены и утверждены Советом старейшин Еревана.

Совет старейшин обсудил и утвердил также проект решения о предоставлении квартиры с правом на безвозмездное пользование члену Союза добровольцев Еркрапа, активному участнику Арцахской войны Апресу Ованнисяну.

Совет старейшин утвердил также проект решения об улучшении жилищных условий активного участника Арцахской войны Гранта Агабекяна посредством обмена недвижимости. В ходе очередного заседания, созванного 26-го декабря, которое вел мэр Еревана Тарон Маргарян, Совет старейшин обсудил и утвердил проект решения о предоставлении квартиры с правом на безвозмездное пользование народной артистке РА, обладательнице медали «За заслуги перед Отечеством» I степени, медали Мовсеса Хоренаци, почетному гражданину Еревана Раисе Саргсян (Мкртчян). Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.Другим решением Совета старейшин Еревана квартира с правом на безвозмездное пользование будет предоставлена ведущей солистке Национального академического театра оперы и балета Армении имени Ал. Спендиаряна, заслуженной артистка РА Сюзанне Пирумян.Проекты решений о предоставлении квартир с правом на безвозмездное пользование заместителю концертмейстера группы фаготистов Государственного филармонического оркестра Армении Андранику Кочаряну и концертмейстеру группы струнных инструментов оркестра Араму Асатряну также были обсуждены и утверждены Советом старейшин Еревана.Совет старейшин обсудил и утвердил также проект решения о предоставлении квартиры с правом на безвозмездное пользование члену Союза добровольцев Еркрапа, активному участнику Арцахской войны Апресу Ованнисяну.Совет старейшин утвердил также проект решения об улучшении жилищных условий активного участника Арцахской войны Гранта Агабекяна посредством обмена недвижимости.