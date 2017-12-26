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В Ереване будет установлена мемориальная доска, увековечивающая память Рафаэля Папаяна


В ходе очередного заседания, созванного 26-го декабря, которое вел мэр Еревана Тарон Маргарян, Совет старейшин обсудил и одобрил проект решения об установке мемориальной доски, увековечивающей память государственного, политического и общественного деятеля Рафаэля Папаяна по адресу ул.Касян, 3. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.


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