В Шанхае ограничат численность населения города до 25 млн человек .

Власти Шанхая намерены начать контролировать численность населения города, а также площадь земли, выделяемой под застройку, как передает Арменпресс, об этом сообщают во вторник китайские СМИ со ссылкой на Госсовет КНР.

Согласно заявлению Госсовета, число жителей Шанхая к 2035 году не должно превышать 25 млн человек. Городские власти разработали соответствующую программу, а Госсовет ее одобрил, отмечается в сообщениях.

"К 2035 году численность постоянного населения Шанхая будет контролироваться на отметке в 25 млн человек. Общая площадь земли, доступной для застройки, не будет превышать 3,2 тыс. кв. км", - говорится в заявлении.

Власти Китая считают, что эти меры необходимы, чтобы не допустить "болезней, свойственных большим городам", таких как повышенный уровень загрязнения окружающей среды, пробки на дорогах и нехватка услуг, предоставляемых в сфере здравоохранения и образования.

Шанхай является крупнейшим по численности населения городом не только в Китае, но и в мире. В нем проживают около 24 млн человек.