Президент Армении Серж Саргсян встретился с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе

Президент Армении Серж Саргсян сегодня провел встречу с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.



Председатель парламента Грузии приветствовал делегацию, возглавляемую президентом РА, выразив уверенность, что подобные взаимные визиты высокого уровня оказывают позитивное влияние на двусторонние межгосударственные отношения, а также на укрепление дружбы армянского и грузинского народов.

И. Кобахидзе подчеркнул, что парламент Грузии придает большую важность и готов продолжать последовательно развивать тесное сотрудничество с Арменией, внося свой вклад в дело углубления связей между двумя странами.

Собеседники с удовлетворением подчеркнули зарегистрированный в текущем году в ряде представляющих обоюдный интерес сфер прогресс, в том числе рост объемов торгового оборота, отметили важность усилий в направлении его сохранения и укрепления.

Президент Саргсян поблагодарил за теплый прием, оказанный в Грузии возглавляемой им делегации, отметив, что в год 25-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Грузией подобный уровень двусторонних связей является обязывающим.

Президент республики отметил важность развития отношений с Грузией, имеющей парламентское управление, и с точки зрения перехода в Армении в результате конституционных реформ к новой модели государственного управления.

Ираклий Кобахидзе отметил деятельность депутатов-армян в парламенте Грузии, подчеркнув их вклад не только в работу законодательного органа, но и в дело углубления армяно-грузинских отношений.

Серж Саргсян и Ираклий Кобахидзе выразили солидарность в том, что у Армении и Грузии имеется множество общих интересов и тесное сотрудничество служит наилучшим способом для поиска эффективных решений.

Собеседники обоюдно подчеркнули важность обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

В завершение встречи президент С. Саргсян оставил запись в памятной книге грузинского парламента: «Мой очередной официальный визит в дружественную Грузию в эти предпраздничные дни – хороший повод для выражения добрых пожеланий в этой уже хорошо знакомой мне книге. Уверен, что нашим парламентам предначертана великая миссия по укреплению идущей из глубины веков дружбы между нашими народами: ведь проведенными в Армении и Грузии конституционными реформами была переосмыслена роль и значение двух парламентов. Посему желаю, чтобы обретшие за последние время второе дыхание наши межпарламентские связи стали более тесными из года в год, расширились и углубились, стали еще одним двигателем для развития межгосударственных отношений Армении и Грузии. Да здравствуют братские народы армян и грузин!».