Показан самый маленький мобильный телефон в мире

На платформе Kickstarter появился проект Zanco Tiny T1, собирающий деньги на производство самых маленьких мобильных телефонов в мире. Как передает Арменпресс, об этом во вторник, 26 декабря, сообщает HypeBeast.

Издание также опубликовало видеопрезентацию гаджета. Сообщается, что разработкой телефона занималась компания Clubit New Media, Ltd. Его длина составляет 47 миллиметров, что составляет половину большого пальца руки.

Tiny T1 может хранить в себе до 300 контактов, 50 сообщений и 50 последних вызовов. С него можно звонить и писать сообщения. Телефон оснащен входом для nano-SIM, OLED-дисплеем и 13 голосовыми командами. Сохранять заряд батареи он может в течение трех дней.