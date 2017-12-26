СМИ: Трамп из 340 дней на посту президента почти треть провел в своих поместьях

Дональд Трамп из 340 дней пребывания на посту президента США почти треть провел в своих поместьях и гольф-клубах.

Как передает Арменпресс, это отмечает в понедельник вашингтонская газета The Hill.

Когда глава администрации США в минувшую пятницу прилетел в Палм-Бич (штат Флорида), у него начался в совокупности 106-й день отдыха. В расположенном на берегу океана поместье "Мар-а-Лаго", которое Трамп в твитах часто называет "зимним Белым домом", многочисленная президентская семья проводит рождественские и новогодние каникулы. В столицу Трамп планирует вернуться только 1 января.

Глава государства приобрел этот построенный в 1927 году курортный комплекс в 1985 году за $10 млн. На данный момент в "Мар-а-Лаго" насчитывается 126 жилых комнат, 33 санузла, пять теннисных кортов, три бомбоубежища и один парадный мраморный обеденный стол длиной почти девять метров.

в субботу он несколько часов играл в гольф в принадлежащем ему же клубе.Всего же нынешний глава Белого дома, по оценкам независимых наблюдателей, провел на гольфовых полях 81 день. Что вызывает критику со стороны политических оппонентов - демократов, подчеркивает издание.