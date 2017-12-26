Санта-Клаус сделал селфи в костюме Gucci

Издание Fashion United предложило варианты, как мог бы выглядеть сказочный персонаж Санта-Клаус в современном мире. Зарисовки опубликованы на сайте, передает Арменпресс.

На одном из рисунков Санта изображен в красном клетчатом костюме с расписным воротником от Gucci. В руках он держит смартфон. В других вариациях на нем надеты джинсы и куртка Calvin Klein, костюм Louis Vuitton и сумка Supreme, пальто Raf Simons и спортивный костюм, кроссовки и шарф от Vetements.

Также отмечается, что Санте пришлось бы носить одежду plus size, а на настоящий момент рынок мужской одежды больших размеров оценивается в один миллиард долларов. Ученые обращают внимание, что со временем мужчины становятся все крупнее.