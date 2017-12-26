Ученые выяснили, мешает ли брак получать удовольствие от жизни
Канадские ученые выяснили, что женатые или живущие со своими партнерами люди, как правило, испытывают большее удовлетворение от жизни, чем одиночки. Исследование проводили в Великобритании, его результаты опубликованы в журнале Journal of Happiness Studies, передает Арменпресс.
Шон Гровер и Джон Хэлливелл из Ванкуверской экономической школы проанализировали две базы данных, где приводятся сведения об уровне морально-психического состояния граждан Соединенного Королевства. Первая база, British Household Panel Survey, содержит информацию о семейном положении 30 тысяч людей и их субъективной оценке собственного статуса. Во второй базе, UK APS, указаны схожие факты о еще 350 тысячах британцев.
Изучив базы данных, исследователи констатировали высокий уровень удовлетворенности жизнью у женатых людей. Отмечается, что, хотя со временем положительный эффект от брака сходит на нет, женатые британцы все равно чувствуют себя счастливее одиноких. Интересно, что предпосылкой к удачному браку также является высокий уровень довольства жизнью.
Ранее исследования показали, что одиночество в пожилом возрасте может привести к деменции, а связанная с ним социальная изоляция — к ишемической болезни сердца.