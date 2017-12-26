Президент Армении Серж Саргсян встретился с Католикосом - Патриархом Всея Грузии Илией Вторым
12:57, 26 Декабрь, 2017
В рамках официального визита в Грузию Президент Серж Саргсян сегодня утром, до намеченных протоколом двусторонних встреч, вместе с представителями армянской общины в Тбилиси посетил резиденцию Грузинской епархии ААЦ церковь Святого Георгия, после чего отправился на Площадь Героев, возложил венок к мемориалу и воздал дань уважения. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.
Затем Президент Республики встретился с Католикосом-Патриархом Всея Грузии Илией Вторым.
Серж Саргсян от имени всего армянского народа и от себя лично поздравил Илию Второго с важным для грузинского народа юбилеем - 40-летием интронизации Католикоса-Патриарха, подчеркнув, что в течение этих четырёх десятилетий он проделал очень большую работу в направлении укрепления Грузинской Православной церкви.
Президент выразил благодарность Католикосу-Патриарху Всея Грузии за его молитвы ради сохранения и углубления дружбы армянского и грузинского народов.
Президент Саргсян и Илия Второй обоюдно подчеркнули важность отношений между государством и церковью. Президент Республики высоко оценил в жизни армянского народа роль Армянской церкви, особенно в период отсутствия государства, когда церковь в труднейших ситуациях замещала государство, прочно храня веру и национальную идентичность.
Подчеркнув, что Армения и Грузия связаны друг с другом многовековой дружбой, Президент Республики отметил, что традиции этой дружбы построены на общих христианских и культурных ценностях и прочных исторических основах.
Президент Серж Саргсян и Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй обоюдно подчеркнули важную роль Армянской Апостольской и Грузинской Православной церквей в деле развития добрососедских армяно-грузинских отношений.
Во время встречи Президент Республики представил Католикосу-Патриарху итоги состоявшейся вчера в рамках официального визита встречи с Президентом Маргвелашвили, с удовлетворением отметив состоявшиеся результативные обсуждения и достигнутые договорённости.
Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй попросил Президента Саргсяна передать свои тёплые приветствия и добрые пожелания Католикосу Всех Армян.