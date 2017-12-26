Завтра состоится первый рейс Ашхабад-Ереван

Завтра, 27-го декабря, состоится первый рейс Ашхабад-Ереван, который совершат «Туркменские авиалинии». Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник ГУГА РА Сергей Аветисян.

Первый рейс Ашхабад-Ереван состоится 27-го декабря, в 13:00.

«Примечательно, что впервые будет осуществлен рейс с предоставлением 5-й свободы, рейс будет продолжен в направлении Франкфурта. Авиаперевозки будут осуществляться в направлениях Ашхабад-Ереван-Ереван-Франкфурт и Франкфурт- Ереван-Ереван- Ашхабад»,- сказал начальник ГУГА РА Сергей Аветисян.

Рейсы будут осуществляться пока раз в неделю, в каждый третий день недели, в случае востребованности, число рейсов будет увеличено.