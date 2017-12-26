Глава грузинской епархии ААЦ епископ Вазген Мирзаханян обсудил с президентом Армении Сержем Саргсяном проблемы образования и культуры в общине. Как передает «Арменпресс», об этом епископ Вазген Мирзаханян рассказал в беседе с журналистами после своей встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном.

В частности, вопрос, связанный с армянской церковью Тандоянц Сурб Аствацацин в Тбилиси был представлен президенту Армении в общем контексте. Как сказал глава грузинской епархии ААЦ епископ Вазген Мирзаханян, они надеятся решить вопрос до конца года, в случае нерешения вопроса с церковью Тандоянц в Тбилиси грузинской епархии ААЦ придется обратиться в суд.

«Мы не хотим, чтобы Первопрестольный Св. Эчмиадзин и официальный Ереван занимались проблемами, связанными с сохранением армянского культурного наследия в Грузии. Эта ситуация может привести к межгосударственным и межцерковным проблемам. Следовательно, этим вопросом должна заниматься сама армянская община Грузии»,- сказал глава грузинской епархии ААЦ епископ Вазген Мирзаханян.

Епископ также сообщил, что если вопрос с церковью Тандоянц не разрешится до конца текущего года, то армянская община подаст в суд на правительство Грузии, а также задействует международные структуры для решения вопроса.

В июле 2017 года Правительство Грузии передало Грузинской православной церкви поврежденную церковь, расположенную по адресу Агмашенебели 38 в Тбилиси, и прилегающую к ней территорию. Однако до этого государство не изучило историческое происхождение храма и его культурные и религиозные признаки, в то время как Патриархат в церкви уже осуществляет различные виды работ.