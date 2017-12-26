Глава грузинской епархии ААЦ обсудил с президентом Армении Сержем Саргсяном проблемы образования и культуры в общине

Глава грузинской епархии ААЦ епископ Вазген Мирзаханян обсудил с президентом Армении Сержем Саргсяном проблемы образования и культуры в общине. Как передает «Арменпресс», об этом епископ Вазген Мирзаханян рассказал в беседе с журналистами после своей встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном.

«Многие армяне Грузии получают образование на Родине, однако проблема с нехваткой специалистов не решается: вопрос особо остро обстоит в Джавахке и Квемо Картли»,- заявил глава грузинской епархии Армянской апостольской церкви епископ Вазген Мирзаханян.

Более 120 армянских государственных школ Грузии продолжают нуждаться в специалистах, несмотря на то, что учителя получают бесплатную подготовку в Армении, заявил глава грузинской епархии Армянской апостольской церкви епископ Вазген Мирзаханян. Речь идет о нехватке нескольких сотен специалистов.

«Необходимо активизировать культурные связи, и в этом плане важно обеспечить переводы произведений современных армянских писателей на грузинский язык. Этот вопрос необходимо решать на государственном уровне, так как в настоящее время в Грузии повышен интерес к чтению»,- заявил глава грузинской епархии Армянской апостольской церкви епископ Вазген Мирзаханян. Президенту Армении была представлена ситуация с армянскими церквями и культурным наследием в Грузии.

Представители армянской общины также подняли вопрос инвестиций в Джавахке, так как наличие рабочих мест решит социальную проблему армянского населения, и жители не будут вынуждены уезжать на заработки.