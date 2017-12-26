На перекрестке улиц Исаакяна и Таманяна будет изменена организация движения







Знаки "Въезд запрещен", "Разворот направо запрещен", "Разворот налево запрещен", "Стоянка запрещена с 11:00 до 24:00" будут закрыты и не будут действовать до весны 2018 года. Дорожная полиция Армении предупреждает, что 26-го декабря организация движения будет временно изменена на перекрестке улиц Исаакяна и Таманяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.Знаки "Въезд запрещен", "Разворот направо запрещен", "Разворот налево запрещен", "Стоянка запрещена с 11:00 до 24:00" будут закрыты и не будут действовать до весны 2018 года.