Время в Ереване: 11:07:36,   26 Декабрь

На перекрестке улиц Исаакяна и Таманяна будет изменена организация движения


Дорожная полиция Армении предупреждает, что 26-го декабря  организация движения будет временно изменена на перекрестке улиц Исаакяна и Таманяна. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

Знаки "Въезд запрещен", "Разворот направо запрещен", "Разворот налево запрещен", "Стоянка запрещена с 11:00 до 24:00" будут закрыты и не будут действовать  до весны 2018 года.


«Մեկ անգամ Հայաստանում»

մրցույթ
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации