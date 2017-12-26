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В Азербайджане задержан бывший министр обороны Казиев


В Азербайджане 25-го декабря  был задержан бывший министр обороны Рахим Казиев. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство minval.az.

Со слов брата Рахима Казиева – Рахаба Казиева, причины его задержания пока неизвестны.

Правоохранительные органы пока о задержании бывшего министра обороны Рахима Казиева и причинах его задержания пока не заявляли.


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