Время в Ереване: 11:07:36,   26 Декабрь

Санта-Клаус раздал более 7,2 млрд подарков и вернулся на Северный полюс


Санта-Клаус раздал подарки в рождественскую ночь и вернулся на Северный полюс. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщили в Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).

"Одну из последних остановок Санта-Клаус сделал на Гавайях, - уточнили в командовании. - В течение рождественской ночи он раздал во всем мире более 7,2 млрд подарков".

Североамериканские военные начали отслеживать перемещения Санта-Клауса по миру в 02:01 (10:01 мск) 24 декабря по времени Восточного побережья Канады и США. Первыми подарки получили жители Австралии и Новой Зеландии, затем радары НОРАД фиксировали пролет сказочного персонажа в Японии, Малайзии, Китае, Индии, странах Африки, Ближнего Востока, Европы, Латинской и Северной Америки.


 




«Մեկ անգամ Հայաստանում»

մրցույթ
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации