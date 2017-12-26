Санта-Клаус раздал более 7,2 млрд подарков и вернулся на Северный полюс

Санта-Клаус раздал подарки в рождественскую ночь и вернулся на Северный полюс. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщили в Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).

"Одну из последних остановок Санта-Клаус сделал на Гавайях, - уточнили в командовании. - В течение рождественской ночи он раздал во всем мире более 7,2 млрд подарков".

Североамериканские военные начали отслеживать перемещения Санта-Клауса по миру в 02:01 (10:01 мск) 24 декабря по времени Восточного побережья Канады и США. Первыми подарки получили жители Австралии и Новой Зеландии, затем радары НОРАД фиксировали пролет сказочного персонажа в Японии, Малайзии, Китае, Индии, странах Африки, Ближнего Востока, Европы, Латинской и Северной Америки.



