Армения ратифицировала Минаматскую конвенцию о ртути

Армения, подписавшая 10 октября 2013 года Минаматскую конвенцию о ртути, ратифицировала данный документ 19 октября 2017 года.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства охраны природы Армении.

13 декабря ратификационная грамота сдана на хранение генсеку ООН, который выполняет функции депозитария Минаматской конвенции о ртути.

Республика Армения – 85-я страна, которая ратифицировала Минаматскую конвенцию о ртути. Конвенция для Армении вступит в силу с 13 марта 2018 года.