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Армения ратифицировала Минаматскую конвенцию о ртути


Армения, подписавшая 10 октября 2013 года Минаматскую конвенцию о ртути, ратифицировала данный документ 19 октября 2017 года.

Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства охраны природы Армении.

13 декабря ратификационная грамота сдана на хранение генсеку ООН, который выполняет функции депозитария Минаматской конвенции о ртути.

Республика Армения – 85-я страна, которая ратифицировала Минаматскую конвенцию о ртути. Конвенция для Армении вступит в силу с 13 марта 2018 года.


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