В Панкисском ущелье Грузии в ходе антитеррористической операции задержали трех человек

В селе Дуиси Панкисского ущелья в Грузии с утра вторника ведется полицейская операция с участием до 60 спецназовцев, как передает Арменпресс, об этом сообщает телекомпания "Рустави 2" со ссылкой на жителей села Дуиси.

Задержаны двое жителей Дуиси - Темирлан и Руслан Мачаликашвили, а также выходец из села Омало Бадо Чопанашвили, которые обвиняются в связях с ликвидированным в ноябре в Тбилиси террористом Ахмедом Чатаевым. По информации телеканала, Чопанашвили помогал Чатаеву и его группе снять квартиру в Тбилиси.

Пока правоохранительные органы не распространяют информацию о спецоперации в Панкисском ущелье.

В ходе спецоперации в Тбилиси, продолжавшейся более 20 часов с 21 по 22 ноября, в квартире многоэтажного дома были ликвидированы трое террористов, а один был задержан до начала боя. В результате боестолкновения был убит один и ранены несколько спецназовцев.