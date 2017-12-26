Минстерство здравоохранения Армении опубликовало несколько советов по правильному питанию к Новому году. Дабы избежать отравлений и прочих неприятностей, «Арменпресс» приводит эти советы полностью.

«Замороженные продукты – индюков, свиные окороки, необходимо размораживать в холодильнике, холодной воде или в микроволновке.

Если в кондитерских изделиях содержатся молоко и яйца, то их надо варить при температуре минимум 110 C, затем охладить.

Не надо пользоваться одной и той же ложкой при размешивании и снятии пробы: при этом распространяются инфекция и микробы.

При готовке надо сохранять температурный режим (микробы уничтожаются при температуре выше 70 C).

Руки надо мыть в течение 20 секунд, с мылом и под проточной водой: при готовке, после контакта с сырым мясом, после посещения санузла, после контакта с животными.

Желательно съедать пищу в день приготовления, если имеются излишки, их надо хранить в холодильнике, в закрытой таре, и использовать в течение не более чем 2-3 дней.

Котлеты из птичьего мяса, овощей, рыбы, а также салаты с майонезом и сметаной хранятся в течение 12 часов.

Полуфабрикаты для салатов, жареные продукты и пр. хранятся в течение 24 часов.

Жареные свинина и говядина, рыба, пастеризованное молоко, творог, торты со сливочным кремом хранятся в течение 36 часов.

Жареные изделия из птичьего мяса, крольчатины, мацун, сметана хранятся в течение 48 часов.

Кондитерские изделия без крема или с белковым кремом хранятся в течение 72 часов».