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В сети показали возродившие веру в человечество ролики со спасением животных


Американское издание Mashable в одном видео собрало истории спасения животных, которые в 2017 году «вызвали слезы» у миллионов пользователей сети. Журналисты вспомнили, как спасатели и обычные люди пытались помочь животным в экстремальных ситуациях: спасали беззащитных кроликов во время пожаров в Калифорнии и тонущих летучих мышей и испугавшихся собак после урагана Харви, передает Арменпресс.

«Эти видео спасения животных помогли восстановить веру в человечество», — указывает редакция в подписи к видео.

 

 




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