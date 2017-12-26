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В одной из турецких воинских частей случилось массовое отравление


В одной из турецких воинских частей в Газиайнтепе случилось массовое отравление. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Haber7.

Вследствие этого были госпитализированы 70 военнослужащих. Сведений о состоянии их здоровья пока нет, однако по данному случаю было возбуждено уголовное дело.


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