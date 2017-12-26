Пока я не поставил точку в большом спорте: Геворг Давтян

В «семье» тирулованных армянских тяжелоатлетов свое место занимает лучший спортсмен Армении 2007-го года, бронзовый призер Олимпийских игр, дважды чемпион Европы, серебряный призер чемпионата мира Геворг Давтян. Геворг Давтян сейчас перешел на тренерскую работу и тренирует юношескую сборную, однако и сам продолжает тренироваться. Мы встретились с Геворгом Давтяном в «кузнице армянского спорта» - Гюмри, и в беседе с «Арменпресс» он рассказал нам о своем пути в спорте и о тяжелой атлетике.

- Уйдя из спорта, профессионалы всегда имеют ощущение, что что-то осталось половинчатым. Были ли и у вас такие чувства?

- Конечно, были, я не смог стать победителем Олимпийских игр, у меня была травма ноги за месяц до Пекинской олимпиады 2008 года, я потерял форму, потом было поздно. Жаль, конечно, но спорт непредсказуем. Оставить спорт очень трудно.

- Почему вы перешли на тренерскую работу?

- После ухода из большого спорта я продолжал тренироваться, однако всегда любил тренерскую работу. Пока я не поставил точку в большом спорте. Если смогу вернуть тот вес, который поднимал раньше, снова попробую себя на международной арене.



- Позволит ли возраст?

- Позволит – если не будет травм. Многие тяжелоатлеты оставались в спорте и до 37 лет.

- Не трудно ли работать с молодежью?

- С ними и трудно, и легко. Мне удалось найти с ними общий язык. Со мной легко работать (смеется, - авт.). В чем-то я строг, в чем-то – нет. Но я требователен.

- В этом году юношеское первенство Европы стало для вас удачным стартом в качестве главного тренера сборной.

Мы хорошо подготовились во время сборов. Я передавал молодежи все, что я знаю о тяжелой атлетике. Возножно, поэтому мы завоевали 3 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых медали.



- Является ли молодое поколение достойным наследником старшего?

- У нас очень талантливое поколение спортсменов. Всего через 3-4 года вы услышите о них. Один из моих питомцев поедет на юношескую олимпиаду в 2018 году.

- Решили ли вы, кто поедет на Олимпиаду?

- Пока нет, есть около 5 кандидатов, мы выберем лучшего из лучших. Имя окончательно станет известно в июле-августе.

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Интервью – Варвары Айрапетян

Фото – Татев Дурян.