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СМИ: вооруженный мужчина пытался попасть в резиденцию президента Аргентины


Полиция Аргентины задержала мужчину, который пытался попасть в резиденцию президента страны  Маурисио Макри на автомобиле с огнестрельным оружием, как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Todo Noticias со ссылкой на источники в министерстве безопасности страны.

По данным издания, 33-летний мужчина пытался попасть в загородную резиденцию Макри "Кинта де Оливос", расположенную в городе Оливос, провинция Буэнос-Айреса. Источники в полиции отметили, что мужчина хотел встретиться с президентом и оставить ему подарки.

Сотрудники правоохранительных органов отказались пропустить автомобиль, тогда водитель напал на полицейских. Его сразу задержали, в автомобиле нашли самодельное оружие и патроны.

 

 

 




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