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Айк Котанджян примет участие в заседании Научно-экспертного совета стран-членов ОДКБ


Начальник Института национальных стратегических исследований Министерства обороны Армении, генерал-лейтенант Айк Котанджян отбыл в Москву.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства обороны Армении, генерал-лейтенант Айк Котанджян 26 декабря примет участие в очередном заседании Научно-экспертного совета стран-членов ОДКБ.


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