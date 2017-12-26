Глава МИД ФРГ не видит Украину и Турцию в составе ЕС в ближайшие годы

Украина и Турция в обозримом будущем не станут членами Евросоюза. Как передает Арменпресс, об этом заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в публикуемом во вторник интервью медиагруппе Funke.

"Я не могу представить в ближайшие годы ни Турцию, ни Украину в качестве члена ЕС", - сказал он.

При этом министр выступил за поиск "альтернативных форм более тесного сотрудничества" с этими странами. По его мнению, примером таких отношений может стать сделка, подобная той, которую Брюссель пытается добиться с Лондоном. "Если мы сможем прийти к разумному соглашению, которое будет регулировать отношения с Европой после Brexit, это могло бы стать моделью для других стран: для Украины или для Турции", - пояснил Габриэль.

Говоря о развитии сотрудничества с Турцией, он не исключил, что в итоге можно будет прийти к "более тесной форме таможенного союза". "Но это невозможно до тех пор, пока ситуация в Турции не изменится", - подчеркнул глава германского МИД.

Отношения Германии и Турции в последнее время омрачены многочисленными задержаниями немецких граждан, подозреваемых в связях с террористическими организациями и в попытке организации государственного переворота. По данным германского МИД, всего в Турции в местах лишения свободы содержатся более 50 граждан ФРГ.