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СМИ сообщили о "горячей линии" США и Китая по ситуации на Корейском полуострове


Соединенные Штаты и Китай договорились открыть "горячую линию" связи для обмена информацией, связанной с реализацией санкций против КНДР и ситуацией на Корейском полуострове, как передает Арменпресс, об этом  сообщила во вторник южнокорейская газета JoongAng Daily.

По ее данным, связь будет поддерживаться между соответствующими военными структурами двух стран "для прямого обмена разведывательной информацией о Северной Корее".

Создание новой "горячей линии", считает газета, "может служить прямым каналом связи между Вашингтоном и Пекином по военной линии на случай кризиса на Корейском полуострове".

 

 

 

 




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