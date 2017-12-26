В Перу тысячи людей протестуют против помилования экс-президента

Более 5 тысяч человек протестуют в столице Перу Лиме против решения главы государства Пабло Кучински о помиловании экс-президента Альберто Фухимори, который отбыл 25-летнее заключение за коррупцию и другие преступления, полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, несколько человек были задержаны, как передает Арменпресс, об этом сообщают местные СМИ.

"Более 5 тысяч манифестантов собрались в центре Лимы… отвергая помилование Альберто Фухимори, предоставленное президентом Педро Кучински в воскресенье", — сообщает радиостанция RPP.

По данным издания Republica, полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих, несколько человек были задержаны.

Президент Перу Педро Пабло Кучински назвал свое решении помиловать экс-главу государства Альберто Фухимори одним из самых трудных в жизни.

" Речь идет о здоровье и жизни экс-президента Перу. <...> Я убежден, что мы, считающие себя демократами, не можем допустить, чтобы Альберто Фухимори умер в тюрьме. Правосудие и месть - это не одно и то же", - сказал глава государства в понедельник в специальном обращении к нации, которое транслировал в прямом эфире государственный телеканал TV Peru.



