Трамп заявил, что Америка быстро становится великой

Президент США Дональд Трамп в микроблоге в Twitter написал, что "Америка становится великой" гораздо быстрее, чем кто-либо мог ожидать, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Поэтому он призвал сограждан поскорее вернуться к работе после рождественских каникул.

В конце ноября американский лидер уже заявлял, что за десять месяцев работы сделал больше, чем "любой другой президент". Он отметил, что США сейчас переживают экономический бум, несмотря на расследование "российского вмешательства".

Трамп победил на президентских выборах в ноябре прошлого года. Его лозунгом в ходе предвыборной кампании была фраза "Сделаем Америку снова великой". Он пообещал, что страна в будущем станет "снова богатой и безопасной".