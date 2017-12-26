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Европейские индексы - 25-12-17


МОСКВА, 26 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 25 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX не изменился и опять составил 13072.79 пункта, французский CAC 40 не изменился и опять составил 5364.72 пункта, британский FTSE не изменился и опять составил 7592.66 пункта, российский MICEX вырос на 0.10% и составил 2105.06 пункта, а RTSI вырос на 0.90% и составил 1144.23 пункта.




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