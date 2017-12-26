Капитан национальной сборной Армении и полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян поблагодарил за место в десятке лучших спортсменов по результатам конкурса «Десять лучших спортсменов Армении 2017 года». Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook. «Благодарю всех, кто за меня проголосовал, и армянский народ в целом за горячую поддержку. Продолжу делать все, чтобы добиться новых успехов и дарить радость моему народу», – отметил Мхитарян.

Как сообщалось ранее, накануне стали известны имена 10 лучших спортсменов Армении 2017 года: Генрих Мхитарян, Артур Алексанян, Левон Аронян, Григор Мхитарян, Максим Манукян, Оганес Бачков, Симон Мартиросян, Эдгар Степанян, Артур Товмасян, Тигран Киракосян. Завершился конкурс "10 лучших спортсменов Армении 2017 года", который впервые прошел в новом формате – при участии общественности.

Аккредитованные в Министерстве журналисты выбрали 10 лучших спортсменов из представленного министерством спорта и по делам молодежи Армении списка из 25 спортсменов. Проходило также SMS-голосование.

Топ-10 спортсменов 2017 года:

Генрих Мхитарян, 9897.62

Артур Алексанян, 7686.50

Левон Аронян, 6148,59

Григор Мхитарян, 4568.93

Максим Манукян 4377.62

Ованес Бачков, 3953.65

Симон Мартиросян, 3683.72

Эдгар Степанян, 2503.92

Артур Товмасян, 2485.95

Тигран Киракосян, 2196.90

Церемония награждения 10 лучших спортсменов Армении 2017 года состоится 27 декабря.