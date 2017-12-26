В праздничные дни в Цахкадзоре и Джермуке недостатка в посетителях не будет

Гостиницы, гостевые дома в Цахкадзоре еще до начала зимы были готовы к сезонному потоку туристов. В беседе с «Арменпресс» мэр Цахкадзора Артур Ованнисян сказал, что поток туристов в Цахкадзоре растет год от года.

«Статистика показывает, что в Цахкадзоре недостатка в посетителях нет, поток туристов в Цахкадзоре растет год от года. Если несколько лет назад мы принимали в сезон 5-10 тысяч туристов, то теперь их число достигает 50-60 тысяч»,- сказал Ованнисян. По его словам, в этом году они ожидают больше туристов, и в этом направлении была проделана большая работа. Улучшены инфраструктуры, открыта новая лыжня, освещены старые трассы.

«В нынешнем сезоне – у нас несколько приоритетов. Федерация лыжного спорта организует у нас турниры с участием представителей дипкорпуса, такие мероприятия способствуют оживлению туристического потока»,- сказал мэр Цахкадзора. По его словам, мэрия активно работает с туристическими компаниями. Они таргетировали российский рынок, сюда приезжают также и из Беларуси, Казахстана, Франции, Германии. На замечание о том, что отдых в Цахкадзоре – дорогое удовольствие, мэр Цахкадзора сказал, что у них есть различные предложения.



«Отдых в 5-звездочном отеле, конечно, стоит дорого: высококачественные услуги стоят дорого. Однако у нас есть и более доступные предложения. Услуги начинаются от 5 тысяч и доходят до 60 тысяч драмов. В Новый год – чуть дороже, поскольку в пакет входят гала-концерт и праздничный ужин. На сегодня гостиницы города загружены на 97%», - сказал он.

В зимний сезон повышается туристическая активность и в Джермуке. Мэр Джермука Вардан Ованнисян сказал в беседе с нами, что у них работают канатная дорога и лыжня, и недостатка в посетителях нет.

«Довольно активно бывает в январе. Мы организуем множество мероприятий, проводим конкурс снежных скульптур, проводим восхождения на вершины. Джермук принимает в год 40-50 тысяч туристов, активны как гостиницы, так и здравницы. «Добро пожаловать в Джермук, у нас прекрасные условия для хорошего отдыха, предложения есть для любого кошелька»,- сказал мэр Джермука Вардан Ованнисян.