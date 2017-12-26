Предстоящие новости: 26.12.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 26-го декабря, президент Серж Саргсян 26 декабря с рабочим визитом отправится в Российскую Федерацию, в Москву, для участия в неформальном саммите глав государств участников СНГ.

Сегодня, 26-го декабря, состоится пресс-конференция начальника Главного управления гражданской авиации при правительстве Армении Сергея Аветисяна.

Сегодня, 26-го декабря, состоится пресс-конференция арабиста Саргиса Григоряна.

Сегодня, 26-го декабря, состоится пресс-конференция на тему "Интеграционные процессы Армении: подведение итогов основных развитий 2017 года". Участники пресс-конференции: руководитель исследовательско-аналитической общественной организации "Интеграция и развитие" Арам Сафарян, член управления общественной организации "Европейская интеграция" Анна Карапетян.Сегодня, 26-го декабря, состоится итоговая конференция национальных программ «Виртуальная община сотрудничества школ» и Европейских школ Итвининг.В Армяно-американском центре здоровья состоится мероприятие по случаю закрытия стартап-программы старшей школы.В Национальном академическом театрр оперы и балета состоится пресс-конференция известного пианиста Евгения Кисина, председателя фестиваля «Ереванские перспективы» Степана Ростомяна и главного менеджера фестиваля Сона Ованнисян.Подробности вы можете узнать на сайте armenpress.am и услышать в эфире информационного радио. Следите за нами в Twitter