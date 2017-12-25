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Президент Армении Серж Саргсян посетил Научно-культурный центр "Дом Ованнеса Туманяна".


В рамках официального визита в Грузию Президент Армении Серж Саргсян вместе с госпожой Ритой Саргсян сегодня вечером посетил Научно-культурный центр "Дом Ованнеса Туманяна". Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Президент Саргсян и госпожа Рита Саргсян в сопровождении предстоятеля Грузинской епархии Армянской Апостольской церкви епископом Вазгеном Мирзаханяном и директором Научно-культурного центра Гисанэ Овсепян совершили экскурсию по центру, ознакомились с выполненными после ремонта работами и пообщались с представителями армянской общины. 

Президент посмотрел также рассказывающий о центре фильм, после чего его сопроводили на южную веранду, где любил отдыхать и принимать гостей Ованнес Туманян. 

В Научно-культурном центре гостям показали библиотеку великого поэта, затем Президент Республики был приглашён к чаепитию по традиции дома Туманяна. 


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