В рамках официального визита в Грузию Президент Армении Серж Саргсян вместе с госпожой Ритой Саргсян сегодня вечером посетил Научно-культурный центр "Дом Ованнеса Туманяна". Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Президент Саргсян и госпожа Рита Саргсян в сопровождении предстоятеля Грузинской епархии Армянской Апостольской церкви епископом Вазгеном Мирзаханяном и директором Научно-культурного центра Гисанэ Овсепян совершили экскурсию по центру, ознакомились с выполненными после ремонта работами и пообщались с представителями армянской общины.Президент посмотрел также рассказывающий о центре фильм, после чего его сопроводили на южную веранду, где любил отдыхать и принимать гостей Ованнес Туманян.В Научно-культурном центре гостям показали библиотеку великого поэта, затем Президент Республики был приглашён к чаепитию по традиции дома Туманяна.