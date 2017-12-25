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В честь президента Армении от имени президента Грузии был дан официальный ужин


В честь находящегося с официальным визитом в Тбилиси президента Армении Сержа Саргсяна и госпожи Риты Саргсян вечером 25 декабря от имени президента Грузии Гиоргия Маргвелашвили и его супруги Маки Чичуа был дан официальный ужин.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, президенты Серж Саргсян и Гиоргий Маргвелашвили выступили со здравницами, в которых коснулись основанных на взаимном уважении и доверии армяно-грузинских межгосударственных отношений, а также многовековой дружбы между двумя народами, перспектив укрепления двусторонних связей во всех представляющих двусторонний интерес сферах.




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