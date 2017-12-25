В возрасте 63 лет скончался бывший депутат Национального Собрания Армении Агаси Аршакян. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на «Еркир Медиа», Аршакян скончался в результате инсульта головного мозга.

Биография Агаси Аршакяна:

Родился 24 июля 1954 г. в г. Ереване.

В 1975 г. окончил Ереванский государственный университет. Экономист­статистик.

В 1971-1975 гг. был рабочим, мотористом, бетонщиком, ночным сторожем, в 1975-1978 гг. работал экономистом, старшим экономистом на Ереванском заводе измерительных приборов ПО “Электроаппарат” Министерства приборостроения СССР, в 1984-1985 гг. заведующий отделом организации труда и зарплаты научно-опытного завода НПО “Армсельхозмеханизация”.

В 1978-1984 гг. и в 1985-1990 гг. был старшим бухгалтером, старшим экономистом, заведующим отделом организации труда и зарплаты на ПО “Луйс”, затем “Лусин” Министерства местной промышленности Армянской ССР.

В 1990-1995 гг. депутат ВС (избирательный округ N 47). Заместитель предсе­дателя Постоянной комиссии по правам человека и вопросам национальных меньшинств ВС.

В 1995-1999 гг. занимался общественно-политической работой (председатель Армянского правозащитного фонда им. А. Сахарова, исполнительный секретарь Армянской народной инициативы “Россия- Беларусь-Армения”).

В 1999-2003 гг. депутат НС по пропорциональному избирательному списку блока “Право и Единение”. Член Постоянной комиссии по государственно-­правовым вопросам НС. Секретарь фракции “Право и Единение”.

25 мая 2003 г. избран депутатом НС по пропорциональному избирательному списку партии “Национальное Единение”. Член Постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам НС. Член фракции “Национальное Единение”. Беспартийный.

Женат, имеет троих детей.