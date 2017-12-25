Президенты Армении и Грузии обсудили вопросы южно-кавказской региональной безопасности и стабильности

Президент Армении Серж Саргсян 25 декабря выступил с заявлением перед СМИ после встречи с президентом Грузии Гиоргием Маргвелашвили. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян отметил:

«Уважаемый господин Президент,

Уважаемые представители средств массовой информации,

Дамы и Господа,

Я рад вновь находиться на дружественной, гостеприимной земле Грузии. Ещё раз выражаю благодарность Президенту Гиоргию Маргвелашвили за приглашение и сердечный приём и также, конечно, за добрые слова.

Этот год ознаменован 25-ой годовщиной установления дипломатических отношений между Арменией и Грузией, и мой визит в конце года - хороший повод, чтобы подвести итоги нашей совместной работы, обобщить зафиксированные результаты и наметить наши дальнейшие дела.

С радостью констатирую, что в нашей двусторонней повестке есть множество перспективных программ, и нам многое нужно сделать.

За прошлую четверть века добрососедские армяно-грузинские отношения развивались на основе богатых культурных традиций наших народов, взаимосвязанной истории и ценностной общности.

Для армян Грузия имеет особенную привлекательность, мы испытываем действительно дружеские чувства к грузинскому народу. Не случайно, что большая часть жителей Армении предпочитает проводить свои отпуска и праздники именно в Грузии.

Я высоко оцениваю наши плодотворные переговоры с Президентом Грузии, которые, уверен, придадут новое качество двусторонним отношениям.

В очередной раз хочу подтвердить нашу готовность углублять существующее с Грузией сотрудничество в духе дружбы, взаимопонимания и гармонии. Мы заинтересованы сохранить активность взаимных визитов высокого уровня, что играет роль пульса для претворения в жизнь обоюдных договорённостей, а также для того, чтобы намечать новые программы. Думаю, всем понятно: если бы здесь в отношении армян было недобросердечное отношение, армяне не приезжали бы с удовольствием в Грузию.

Сегодня мы коснулись нашей расширяющейся торгово-экономической повестки, в первую очередь придавая важное значение углублению текущего сотрудничества в таких знаменательных сферах, как энергетика и транспорт, в том числе также конечно развитию транзитных возможностей наших стран и возможностей их эффективного использования. Мы поговорили о реализации намеченных программ в сферах туризма, информационных технологий, учитывая существующий здесь большой потенциал. В повестке нашей встречи были также создание совместных промышленных предприятий, и я господину Президенту сказал, что по-моему, грузинская сторона должна использовать возможности Армении, наличие свободных экономических зон и для того, чтобы продавать свою продукцию на рынках Евразийского экономического союза. В этом плане любая зарегистрированная компания в Армении может просто быть очень полезной. Особенно хочу подчеркнуть новую свободную экономическую зону, созданную на границе с Ираном, которая даст очень большие возможности также для того, чтобы экспортировать грузинские товары и услуги на другой платежеспособный рынок - Исламскую Республику Иран.

Конечно, мы обсудили с господином Президентом вопросы южно-кавказской региональной безопасности и стабильности. В этом контексте мы подчеркнули важность сохранения взвешенных и конструктивных подходов к чувствительным вопросам друг друга. Мы разделяем мнение, что всеобъемлющее и долгосрочное урегулирование конфликтов возможно исключительно мирным путём, в рамках согласованных форматов и только и только посредством переговоров.

Для нас закон, и я это говорю искренне, мы в ходе всех своих переговоров всегда прилагаем усилия, чтобы получить такие документы, такие заявления, формулировки, которые никоим образом не навредят интересам Грузии. И думаю, что сохранение такой позиции и с армянской стороны, и с грузинской стороны может принести только и только пользу нашим народам.

Хочу ещё раз выразить благодарность господину Президенту, присутствующим здесь вице-премьеру, членам правительства за плодотворные переговоры и хочу ещё раз заявить, что мы глубоко заинтересованы в деле развития отношений с братской Грузией и всегда будем сторонниками этой точки зрения.

Большое спасибо».